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15:29, 20 октября 2022Силовые структуры

Росгвардейцы задержали 51-летнего мужчину с автоматом возле школы

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали пьяного мужчину с автоматом около школы №88

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали 51-летнего мужчину с оружием возле школы. Об этом в четверг, 20 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, пьяный фигурант ходил около школы № 88 Калининского района с предметом, похожим на автомат. Сотрудники учебного заведения увидели его и нажали на кнопку тревожной сигнализации.

Отмечается, что автомат — охолощенный. Сейчас мужчина находится в отделе полиции.

Ранее стало известно, что в Челябинске задержали гулявшего с муляжом автомата российского школьника. Подросток прошел по городу с копией оружия наперевес от площади Революции в сторону остановки «Детский мир».

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Екатерина Власова
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