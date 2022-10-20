Росгвардейцы задержали 51-летнего мужчину с автоматом возле школы

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали пьяного мужчину с автоматом около школы №88

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали 51-летнего мужчину с оружием возле школы. Об этом в четверг, 20 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, пьяный фигурант ходил около школы № 88 Калининского района с предметом, похожим на автомат. Сотрудники учебного заведения увидели его и нажали на кнопку тревожной сигнализации.

Отмечается, что автомат — охолощенный. Сейчас мужчина находится в отделе полиции.

Ранее стало известно, что в Челябинске задержали гулявшего с муляжом автомата российского школьника. Подросток прошел по городу с копией оружия наперевес от площади Революции в сторону остановки «Детский мир».