Полиция начала проверку по факту смертельной аварии с участием актрисы Большовой

В Калужской области МВД проводит проверку по факту смертельной аварии с участием Большовой

В Калужской области МВД проводит проверку по факту смертельной аварии с участием заслуженной артистки России Анны Большовой. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным полиции, ДТП произошло 14 октября этого года в 22:20 в деревне Грачевка на повороте с Садовой улицы на улицу Совхозную. Актриса находилась за рулем автомобиля Audi Q3 и наехала на местную жительницу.

«В результате ДТП пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — добавили в пресс-службе УМВД.

Отмечается, что уголовное дело еще не заведено.

Ранее стало известно, что Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю жительницу деревни Грачевка Олесю Борисенко на неосвещенном участке дороги в Калужской области. После случившегося актриса вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда врачей.

