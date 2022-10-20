Стали известны подробности смертельной аварии с участием актрисы Большовой

Mash: в аварии с участием актрисы Анны Большовой погибла 31-летняя Олеся Борисенко

Стали известны подробности смертельной аварии с участием заслуженной артистки России Анны Большовой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, артистка насмерть сбила 31-летнюю жительницу деревни Грачевка Калужской области Олесю Борисенко. Большова совершала поворот налево на улицу Совхозную, когда Борисенко переходила дорогу на неосвещенном участке дороги, приводит подробности РЕН ТВ.

По данным Mash, в результате экспертизы в организме погибшей был обнаружен алкоголь. Сейчас правоохранительные органы занимаются проверкой автомобиля артистки. Сообщается, что уголовное дело еще не заведено.

Ранее стало известно, что Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области 14 октября. После случившегося актриса вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда врачей.