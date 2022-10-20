Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину

Заслуженная артистка России Анна Большова насмерть сбила женщину

46-летняя заслуженная артистка России Анна Большова насмерть сбила женщину. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Инцидент произошел в ночь на 14 октября в деревне Грачевка Калужской области. Артистка ехала одна на своем автомобиле марки «Ауди». По ее словам, она не заметила пешехода в темноте и совершила наезд.

После случившегося Большова вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда врачей.

В местной администрации сообщили, что актриса приобрела участок в Грачевке около двух лет назад. Там ее часто видели вместе с отцом.

Анна Большова — заслуженная артистка России и почетный деятель искусств Москвы. В театре «Ленком» она играла в таких спектаклях, как «Мистификация», «Тартюф», «Укрощение укротителей» и «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)».

В фильмографии актрисы насчитывается несколько десятков проектов, в числе которых «Егерь», «Казароза», «Любовь и страхи Марии» и «Выйти замуж за генерала».

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