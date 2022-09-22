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Выживший в ДТП с Пускепалисом водитель впервые прокомментировал аварию

Выживший в смертельном ДТП с актером Пускепалисом водитель впервые рассказал об аварии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Водитель фуры, выживший в смертельном ДТП с российском актером Сергеем Пускепалисом, Георгий Августовский впервые рассказал об аварии. Об этом сообщает StarHit.

По словам дальнобойщика, который сейчас находится в реанимации с переломом руки и подозрением на перелом ребер, столкновение с машиной, в которой ехал артист, произошло за пару секунд, после чего пострадавшего зажало в его автомобиле.

«Я стоял на своей полосе, все произошло за две секунды. Успел увидеть, как микроавтобус ударился о грузовик, потом его отнесло, он подпрыгнул словно на трамплине и полетел мне в лобовое стекло. Меня зажало», — рассказал водитель.

Сообщается, что вины дальнобойщика в аварии нет, поскольку он передвигался по своей полосе. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

О смерти 56-летнего актера Сергея Пускепалиса стало известно 20 сентября. Он погиб в аварии в Ярославской области: автомобиль Ford Transit, на котором ехал артист, врезался в грузовую машину. Актер направлялся из Ярославля в Москву и хотел перегнать купленный для Донбасса «броневик» — так он назвал списанную инкассаторскую машину.

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Анастасия Астахова
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