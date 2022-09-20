Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП с актером Пускепалисом

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб актер Пускепалис

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Ярославской области, в котором погиб советский и российский актер, режиссер театра и кино Сергей Пускепалис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«На настоящий момент установлено, что при движении по автодороге М8 в Ростовском районе автомобиль Ford по касательной совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Scania, после чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем DAF», — раскрыл подробности ДТП в Telegram-канале «МВД Медиа» начальник УГИБДД УМВД России по Ярославской области полковник полиции Антон Царев.

Смертельная авария с народным артистом произошла утром во вторник, 20 сентября. В результате ДТП в автомобиле Ford Transit погибли водитель и пассажир — оба мужчины 1966 года рождения. Еще один человек оказался в больнице. Речь идет о дальнобойщике, который был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он ехал по своей полосе и не был виновником аварии.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

