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13:12, 20 октября 2022Бывший СССР

Лукашенко призвал чиновников встряхнуться и побороться в поле

Лукашенко призвал губернаторов бороться в поле, если они не хотят воевать с оружием

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от губернаторов оперативного и качественного завершения уборочной кампании. Об этом он высказался на совещании во Дворце Независимости, передает БЕЛТА.

Глава республики призвал чиновников работать с большим рвением и подчеркнул, что его требования продиктованы текущими обстоятельствами.

«Скажу кратко: не хотите воевать с оружием — боритесь в поле, на заводе и на фабрике. Наша война проходит не через Украину, а через экономику, через нас. Поэтому встряхнитесь, еще раз повторяю», — заявил Лукашенко.

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При этом президент подчеркнул, что уборочная кампания будет считаться завершенной, когда «последний плуг уйдет с поля» и будет поднята вся зябь. «И предупреждаю всех губернаторов от попыток что-то там в статистике не то что приукрасить, а из одной графы перенести в другую. Я вас категорически предупреждаю: здесь у вас ничего не получится. Все, что мы должны вспахать в зиму (то, что называется зябью), вы это, пожалуйста, сделайте», — добавил политик.

Ранее Лукашенко заявил, что выборы в 2024 году необходимо провести по новым правилам. По его словам, грядущая избирательная кампания станет самой масштабной за последние годы, а осложнять ее будут международная обстановка и информационные атаки.

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Георгий Нестеров
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