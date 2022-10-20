Лукашенко захотел провести выборы по новым правилам

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что выборы 2024 года проведут по новым правилам

Выборы 2024 года в Белоруссии будут тяжелыми из-за международной обстановки и информационных атак, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

По его словам, грядущая избирательная кампания должна стать самой масштабной за последние годы, а проводить ее надлежит по новым правилам.

«Выборы, предстоящие в 2024 году, мы должны провести уже по новым правилам. Осталось чуть больше года. Это будет самая масштабная кампания за последние годы», — заявил белорусский лидер.

В наступающий электоральный цикл в республике намереваются избрать депутатский корпус всех уровней, утвердить состав Совета Республики и выдвинуть кандидатов во Всебелорусское национальное собрание.

При этом Лукашенко призвал не ждать легких избирательных кампаний. Он уверен, что конъюнктура не позволит этого сделать. «Неопределенность международной обстановки, беспрецедентное внешнее давление, информационные атаки и провокации», — назвал негативные факторы президент.

Накануне в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что российские военные самолеты объединенной российско-белорусской группировки войск начали патрулировать границы Союзного государства.

