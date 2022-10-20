Российская авиация начала патрулировать границы Белоруссии

Минобороны Белоруссии: ВКС России начали патрулировать границы Союзного государства

Российские военные самолеты объединенной российско-белорусской группировки войск начали патрулировать границы Союзного государства, заявили в Министерстве обороны Белоруссии, передает РИА Новости.

«В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства», — рассказали в ведомстве.

16 октября в Белоруссии заявили, что в республику начали прибывать соединения Военно-космических сил (ВКС) России. Также уточнялось, что общая численность российских военных, которые прибудут в Белоруссию, составит около девяти тысяч человек.