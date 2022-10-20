Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:16, 20 октября 2022Бывший СССР

Российская авиация начала патрулировать границы Белоруссии

Минобороны Белоруссии: ВКС России начали патрулировать границы Союзного государства

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские военные самолеты объединенной российско-белорусской группировки войск начали патрулировать границы Союзного государства, заявили в Министерстве обороны Белоруссии, передает РИА Новости.

«В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства», — рассказали в ведомстве.

16 октября в Белоруссии заявили, что в республику начали прибывать соединения Военно-космических сил (ВКС) России. Также уточнялось, что общая численность российских военных, которые прибудут в Белоруссию, составит около девяти тысяч человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало кадры уничтожения дронами-камикадзе техники ВСУ
Ольгу Бузову сравнили с Ким Кардашьян
Максимальные ставки по кредитам в российских банках взлетели
Оборудование операционных в бомбоубежищах при больницах в Москве опровергли
Германия объявила о преодолении зависимости от российского газа
Китай призвал своих граждан как можно скорее покинуть Украину
Шольц рассказал о главном оружии Путина
Бузова вышла в свет в облегающем наряде как у Ким Кардашьян без белья
Российская авиация начала патрулировать границы Белоруссии
Лана Дель Рей рассказала о краже ее ноутбука с новыми песнями из машины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.