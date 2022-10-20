В Британии рассказали о придуманных оправданиях для Трасс

Помощники Лиз Трасс придумывали истории о смерти ее родственников для СМИ

Помощники премьера-министра Великобритании Лиз Трасс придумывали истории о смерти родственников, чтобы у нее была возможность оправдать свое неучастие в дебатах на телевидении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова бывшего советника Трасс Кирсти Бьюкенен.

Бьюкенен рассказала, что Трасс никогда не любила СМИ, в связи с этим ее помощники тратили много времени на поиск и создание оправданий для журналистов.

«Мы, так сказать, "убивали" ее далеких родственников... У нас кончились отговорки для того, чтобы не участвовать в программе Question Time, так что в какой-то момент нам пришлось это сделать. Речь шла только о далеких родственниках: тети, двоюродные братья и сестры, и все в этом роде», — пояснила бывшая помощница Трасс.

Ранее опрос компании YouGov показал, что уровень поддержки Трасс среди британцев снизился до 10 процентов.