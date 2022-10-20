Гинеколог назвала оптимальный срок возобновления сексуальной жизни после родов

Врач Михеенко: чаще всего возобновлять сексуальную жизнь можно через 42 дня после родов

Вопрос возобновления сексуальной жизни после родов надо всегда решать вместе с врачом, однако чаще всего начинать ее можно через 42 дня со дня рождения ребенка, заявила акушер-гинеколог София Михеенко. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, почему назвала этот срок воздержания оптимальным.

По словам врача, возобновлять половые контакты сразу после родов не рекомендуется из-за ряда изменений, которые происходят в этот период с женщиной. С момента наступления беременности в ее организме перестроился гормональный фон, увеличилось количество крови в сосудах, внутренние органы изменили положение, подстраиваясь под растущего ребенка.

В период родов изменения продолжились, отметила Михеенко. Шейка матки сначала раскрылась, а влагалище растянулось, затем сразу после появления ребенка матка начнет уменьшаться в размерах и от нее отделится плацента.

Сразу после родов, даже если они были самостоятельные и прошли хорошо, матка сократилась не полностью, и в ее полости есть незажившая область в месте прикрепления плаценты, а также микротрещины на слизистой влагалища. И в течение 42 дней после рождения ребенка организм матери будет постепенно возвращаться к своему обычному, небеременному состоянию. За это же время матка сократится полностью, закроется шейка и заживут все раны. Эти процессы сопровождаются кровяными выделениями из половых путей и это нормально София Михеенко Акушер-гинеколог

Выдерживать период воздержания после родов необходимо еще и потому, что в норме половой член и наружные половые органы женщины не стерильны, добавила гинеколог. По ее словам, в обычное время эти бактерии не наносят никакого вреда здоровью, но после родов они могут быть потенциально опасны. «Незажившие раны — это входные ворота для инфекции. И обычные бактерии, попадая в матку, могут затем проникнуть в брюшную полость и сформировать спаечный процесс. Впоследствии это может проявиться проблемами с наступлением новой беременности, болезненной овуляцией, менструацией и другим, иногда необратимым последствиям», — предупредила Михеенко.

Однако даже если все процессы заживления и восстановления прошли хорошо, перед возобновлением половой жизни женщине необходимо посетить гинеколога, который ее осмотрит, сделает УЗИ, возьмет мазки, подытожила врач.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина назвала отличие детей после ЭКО от зачатых традиционным способом. По ее словам, дети могут родиться недоношенными, если в программе ЭКО было перенесено несколько эмбрионов. Однако та же проблема наблюдается и при обычном зачатии. Более высокое интеллектуальное развитие детей, рожденных после ЭКО, врач назвала мифом.

