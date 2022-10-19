Репродуктолог назвала отличие детей после ЭКО от зачатых обычным способом

Врач Милютина: дети после ЭКО будут здоровыми в случае одноплодной беременности

Дети, рожденные после применения ЭКО, будут здоровыми в случае одноплодной беременности, рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. В беседе с News.ru она назвала отличия детей, зачатых после ЭКО и естественным способом.

По ее словам, дети могут родиться недоношенными, если в программе ЭКО было перенесено несколько эмбрионов. Однако та же проблема наблюдается и при обычном зачатии. «Дети от многоплодной беременности часто рождаются преждевременно, соответственно, у них все проблемы недоношенных детей могут быть. Это не зависит от метода зачатия», — сказала врач.

Более высокое интеллектуальное развитие детей, рожденных после ЭКО, Милютина считает мифом. «Просто эти дети очень желанные, им родители уделяют гораздо больше времени, и они могут показывать лучше результаты, но по врожденным особенностям они не отличаются от обычных детей», — объяснила она.

Ранее акушер-гинеколог медицинского центра «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Быкова в беседе с «Лентой.ру» перечислила основные недуги, приводящие к невозможности зачать ребенка. По ее словам, причины женского бесплодия очень разнообразны, однако существует ряд болезней, повышающих риск его развития.