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17:38, 18 октября 2022Забота о себе

Гинеколог перечислила приводящие к женскому бесплодию болезни

Гинеколог Быкова назвала воспаление придатков провоцирующей бесплодие болезнью

Фото: unsplash

Причины женского бесплодия очень разнообразны, однако существует ряд болезней, повышающих риск его развития, предупредила акушер-гинеколог медицинского центра «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Быкова. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила основные недуги, приводящие к невозможности зачать ребенка.

Среди основных причин, провоцирующих женское бесплодие, врач назвала хроническое воспаление матки и придатков, эндометриоз, эндокринные причины, которые вызывают нарушение овуляции, доброкачественные опухоли репродуктивной системы. Однако, по ее словам, в последние годы появились дополнительные факторы, усугубляющие проблему бесплодия.

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К сожалению, в последнее время имеется тенденция к планированию беременности в более позднем репродуктивном возрасте, чем 25-30 лет назад. Несмотря на то, что наша жизнь в социальном плане изменилась, и современная женщина хочет быть успешной в обучении, карьере, в биологическом плане мы не поменялись. Наилучший возраст для планирования первой беременности остался прежним — 20-23 года. Сейчас это выглядит удивительно, но это так. Вторая беременность рекомендована в возрасте 27-29 лет

Светлана Быковаврач акушер-гинеколог высшей категории «СМ-Клиника», к.м.н.

Быкова объяснила свои выводы тем, что в возрасте 30 лет и старше имеющиеся незначительные «нюансы» в женском здоровье способны перерасти в настоящие проблемы и стать причиной бесплодия. По ее словам, хронический воспалительный процесс в матке и придатках в большинстве случаев протекает скрыто, но из-за него постепенно развивается выраженный спаечный процесс и нарушается проходимость маточных труб.

Единственный способ лечения спаек — хирургический. При данной причине бесплодия показано проведение лапароскопии, рассечения спаек и восстановления проходимости маточных труб. Чем раньше диагностирован и пролечен спаечный процесс, тем больше шансов на полноценное восстановление органов

Светлана Быковаврач акушер-гинеколог высшей категории «СМ-Клиника», к.м.н.

По словам Быковой, эндокринные причины являются не менее частой проблемой при планировании беременности. В эту группу включают все причины, способные нарушить нормальные процессы овуляции: эндометриоз, поликистоз яичников, повышение уровня гормона пролактина и некоторые доброкачественные опухоли яичников и матки.

В заключение врач рассказала, что существуют и другие, менее частые причины бесплодия — иммунологические. Они связаны с наличием патологии, например, щитовидной железы, анатомическими проблемами матки и придатков. Кроме того, возможно сочетание двух и даже трех причин.

Ранее акушер-гинеколог Евгений Тажетдинов дал советы женщинам, которые помогут в планировании беременности. Среди прочего, перед тем как завести ребенка, необходимо провести лечение имеющихся заболеваний и сделать прививки от тех болезней, которые могут повлиять на исход беременности, подчеркнул врач.

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Наталья Обрядина
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Гинеколог перечислила приводящие к женскому бесплодию болезни
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