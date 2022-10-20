Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:44, 20 октября 2022Экономика

В российской сметане нашли кишечную палочку

Роскачество нашло в сметане некоторых марок кишечную палочку

Фото: РИА Новости

Роскачество проверило сметану, продающуюся в России, и выяснило, что 17 процентов образцов не прошли испытания на показатели безопасности.

В продукции марок «Аннушкина ферма», «Калужская зорька», «Киржачский молочный завод», «Козельская», «Молочный домик», «Молочный фермер», «Просто Азбука» эксперты нашли бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, у сметаны некоторых марок зафиксированы превышения по содержанию дрожжей.

Кроме того, к 26 процентам образцов у экспертов возникли замечания, связанные со вкусом, запахом и консистенцией. Также в сметане «Аннушкина ферма», «Вятская», «Новая деревня» и «Отборная» Роскачество выявило фитостерины, содержание которых в продукте говорит о том, что изготовитель использовал при производстве растительные жиры.

Высшим баллом в рейтинге оценена продукция 30 торговых марок: «Агрокомплекс Выселковский», «Алтайская Буренка», «Бабулины продукты», «Белый замок», «Вемол», «ВкусВилл», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Зеленый луг», «Ермолино», «Коровка из Кореновки», «Кунгурская», «Лебедянь молоко», «Любимое молоко», «Молочная культура», «Молочный родник», «Наша корова», «Нытвенская», «Простоквашино», «Самокат», «Северная долина», «Село Зеленое», «Снежок», «ЭкоВакино», «Экомилк», «ЭкоНива», Metro Chef, Spar, «Минская марка» (Беларусь), «Сарафаново» (Беларусь).

Ранее Роскачество нашло в российских рыбных консервах личинки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Трасс подтвердила свою отставку с поста премьер-министра Великобритании
«Сферум» интегрировал электронный журнал и дневник в двух регионах
Турция снизила ставку на фоне рекордной инфляции
Фермер покончил с собой из-за неудачной пересадки волос
Россиянам предложили провести час в могиле для борьбы с выгоранием
Раскрыты подробности смертельной аварии с участием актрисы Анны Большовой
Ипотеке в России спрогнозировали рост
Трасс находилась у власти меньше всех бывших премьеров Британии
Германия выделит 40 миллиардов евро «сломленному газовому гиганту»
Спутниковый интернет Starlink запустили в самолетах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.