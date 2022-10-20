В российской сметане нашли кишечную палочку

Роскачество нашло в сметане некоторых марок кишечную палочку

Роскачество проверило сметану, продающуюся в России, и выяснило, что 17 процентов образцов не прошли испытания на показатели безопасности.

В продукции марок «Аннушкина ферма», «Калужская зорька», «Киржачский молочный завод», «Козельская», «Молочный домик», «Молочный фермер», «Просто Азбука» эксперты нашли бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, у сметаны некоторых марок зафиксированы превышения по содержанию дрожжей.

Кроме того, к 26 процентам образцов у экспертов возникли замечания, связанные со вкусом, запахом и консистенцией. Также в сметане «Аннушкина ферма», «Вятская», «Новая деревня» и «Отборная» Роскачество выявило фитостерины, содержание которых в продукте говорит о том, что изготовитель использовал при производстве растительные жиры.

Высшим баллом в рейтинге оценена продукция 30 торговых марок: «Агрокомплекс Выселковский», «Алтайская Буренка», «Бабулины продукты», «Белый замок», «Вемол», «ВкусВилл», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Зеленый луг», «Ермолино», «Коровка из Кореновки», «Кунгурская», «Лебедянь молоко», «Любимое молоко», «Молочная культура», «Молочный родник», «Наша корова», «Нытвенская», «Простоквашино», «Самокат», «Северная долина», «Село Зеленое», «Снежок», «ЭкоВакино», «Экомилк», «ЭкоНива», Metro Chef, Spar, «Минская марка» (Беларусь), «Сарафаново» (Беларусь).

Ранее Роскачество нашло в российских рыбных консервах личинки.