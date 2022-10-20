Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:36, 20 октября 2022Россия

Медведев порассуждал о «гинекологе» Урсуле фон дер Ляйен и «евробабле»

Зампред Совбеза Медведев порассуждал в Telegram об Урсуле фон дер Ляйен и «евробабле»
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Philipp von Ditfurth / DPA / Globallookpress.com

Европейцы могут подозревать Урсулу фон дер Ляйен, главу Еврокомиссии, в коррупции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, «гинеколог» фон дер Ляйен и ее супруг, который, как уверен политик, работает в фармацевтической отрасли, по мнению европейцев, могут быть причастны к коррупционной схеме, связанной с вакцинами от коронавируса.

«Такой бизнес доктора Урсулы, похоже, не вывезут даже толерантные в разных местах евродепутаты», — порассуждал политик.

Медведев отдельно подчеркнул сумму, на которую фон дер Ляйен закупила вакцины у компании Pfizer, — 71 миллиард евро.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал американского миллиардера Илона Маска молодцом после того, как тот предложил свой план урегулирования конфликта на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о новых ударах по инфраструктуре Украины
Одежда Uniqlo появилась на российском маркетплейсе
В ООН ответили на удары ВСУ по Белгородской области
Захарова обвинила НАТО в терроризме
Москвичам предрекли похолодание
В СНГ напомнили о полноправном членстве Украины в организации
Главному конкуренту Маска рассказали об опасности России и Китая в космосе
Медведев ответил Шольцу на обвинение России в использовании голода как оружия
Волочкова назвала свой самый экстравагантный поступок
Махачев заявил о намерении превзойти Нурмагомедова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.