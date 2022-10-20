Медведев порассуждал о «гинекологе» Урсуле фон дер Ляйен и «евробабле»

Зампред Совбеза Медведев порассуждал в Telegram об Урсуле фон дер Ляйен и «евробабле»

Европейцы могут подозревать Урсулу фон дер Ляйен, главу Еврокомиссии, в коррупции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, «гинеколог» фон дер Ляйен и ее супруг, который, как уверен политик, работает в фармацевтической отрасли, по мнению европейцев, могут быть причастны к коррупционной схеме, связанной с вакцинами от коронавируса.

«Такой бизнес доктора Урсулы, похоже, не вывезут даже толерантные в разных местах евродепутаты», — порассуждал политик.

Медведев отдельно подчеркнул сумму, на которую фон дер Ляйен закупила вакцины у компании Pfizer, — 71 миллиард евро.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал американского миллиардера Илона Маска молодцом после того, как тот предложил свой план урегулирования конфликта на Украине.