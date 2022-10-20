Арендовавший самолет для свидания мужчина случайно попал под винт и умер

Американец погиб от удара винта самолета, который он арендовал для свидания с девушкой

Американский студент арендовал небольшой частный самолет для экстравагантного ужина и умер в результате несчастного случая, попав под вращающийся винт. Об этом пишет Mirror.

21-летний студент из Атланты Сани Алию (Sani Aliyu) арендовал для свидания с девушкой одномоторный самолет Cessna, чтобы отправиться поужинать в Саванну — небольшой город, который находится в 55 милях (88 километрах) от Стейтсборо, где учился американец.

После свидания, приземлившись в аэропорту Стейтсборо, молодой мужчина покинул борт вслед за спутницей и когда он захотел обойти самолет спереди, его случайно ударил вращающийся винт воздушного судна. Американец погиб от полученных травм.

Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте расследуют трагический случай. В полиции округа Буллок заявили, что происшествие было несчастным случаем.

Ранее в августе сотрудник аэропорта города Белоярский в Югре попал под винт самолета и скончался на месте от полученных травм.