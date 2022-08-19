Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В России сотрудник аэропорта попал под винт самолета и скончался на месте

В Югре 48-летний сотрудник аэропорта погиб, попав под винт самолета Ан-24

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудник аэропорта города Белоярский в Югре попал под винт самолета и скончался на месте от полученных травм. Об этом со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру пишут РИА Новости.

Как сообщает источник агентства, несчастный случай произошел 19 августа в 13:48 по местному времени (11:48 мск). 48-летний мужчина получил повреждения «во время процедуры выпуска воздушного судна Ан-24 авиакомпании "ЮТэйр"». Другие подробности произошедшего не раскрываются.

В настоящее время в здании аэропорта работает следственно-оперативная группа. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России также организовало проверку.

В конце июля в Греции 21-летний британский турист попал под лопасти вертолета и погиб на глазах семьи. Прибывшие на место происшествия экстренные службы установили, что смерть наступила мгновенно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Жарова
Обсудить
Последние новости
В США признали правоту Путина о затягивании Вашингтоном конфликта на Украине
Мужчина похудел на 114 килограммов и стал персональным тренером
В российском регионе создали отряд добровольцев для отправки на Украину
Глава Rutube раскрыл перспективы сервиса
Суд решил пересчитать сумму взяток по делу полковника ФСБ Фролова
На съемках «Дома дракона» актера ранили мечом
В России сотрудник аэропорта попал под винт самолета и скончался на месте
Биткоин резко подешевел
В России рассказали об отечественных тепловизорах для беспилотников
Стилист раскрыла самые удачные сочетания цветов в одежде для женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.