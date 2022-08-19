В России сотрудник аэропорта попал под винт самолета и скончался на месте

В Югре 48-летний сотрудник аэропорта погиб, попав под винт самолета Ан-24

Сотрудник аэропорта города Белоярский в Югре попал под винт самолета и скончался на месте от полученных травм. Об этом со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру пишут РИА Новости.

Как сообщает источник агентства, несчастный случай произошел 19 августа в 13:48 по местному времени (11:48 мск). 48-летний мужчина получил повреждения «во время процедуры выпуска воздушного судна Ан-24 авиакомпании "ЮТэйр"». Другие подробности произошедшего не раскрываются.

В настоящее время в здании аэропорта работает следственно-оперативная группа. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России также организовало проверку.

В конце июля в Греции 21-летний британский турист попал под лопасти вертолета и погиб на глазах семьи. Прибывшие на место происшествия экстренные службы установили, что смерть наступила мгновенно.