Покойного режиссера «Охотников за привидениями» обвинили в харассменте

Актриса Анна Фэрис обвинила в харассменте покойного режиссера Айвана Райтмана

Американская актриса Анна Фэрис обвинила в харассменте покойного режиссера «Охотников за привидениями» Айвана Райтмана. Она рассказала о неподобающем поведении кинематографиста в ходе подкаста Unqualified.

По словам Фэрис, в 2006 году на съемках фильма Райтмана «Моя супербывшая» царил террор. Артистка утверждает, что режиссер кричал на нее и других членов съемочной группы. Она также вспомнила, что однажды тот ударил ее по ягодицам на глазах у коллег. Актриса Лина Данэм, которая также участвовала в подкасте, сказала, что Фэрис — не первый человек, который жалуется ей на поведение режиссера.

Айван Райтман умер в феврале в возрасте 75 лет. Широкую известность режиссер получил с выходом фильма «Охотники за привидениями» (Ghostbusters, 1984). Он также снял ленты «Близнецы» (Twins, 1988), «Детсадовский полицейский» (Kindergarten Cop, 1990), «Джуниор» (Junior, 1995) и «Шесть дней, семь ночей» (Six Days Seven Nights, 1998).