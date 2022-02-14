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Режиссер «Охотников за привидениями» умер в 75 лет

AP: режиссер ««Охотников за привидениями» Райтман умер в возрасте 75 лет
Айван Райтман

Айван Райтман. Фото: Birdie Thompson/ Globallookpress.com

Канадский режиссер и продюсер Айван Райтман умер в США в возрасте 75 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на семью режиссера.

Известный по таким фильмам, как «Охотники за привидениями» и «Близнецы», Райтман скончался во сне в субботу вечером в своем доме в Монтесито, штат Калифорния. Причина его смерти не уточняется.

«Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, которые научили нас всегда искать в жизни волшебство. Мы утешаемся тем, что его работа в качестве режиссера принесла смех и счастье бесчисленному количеству людей по всему миру», — говорится в совместном заявлении детей режиссера Джейсона, Кэтрин и Кэролайн Райтман.

Режиссер родился в 1946 году в Чехословакии. Его отец владел крупнейшим в стране заводом по производству уксуса. Позднее семья бежала из страны и обосновалась в Торонто. Райтман изучал музыку и драму в Университете Макмастера в Гамильтоне, Онтарио, и начал снимать короткометражные фильмы.

Широкую известность режиссер получил с выходом фильма «Охотники за привидениями» (Ghostbusters, 1984). Он также снял ленты «Близнецы» (Twins, 1988), «Детсадовский полицейский» (Kindergarten Cop, 1990), «Джуниор» (Junior, 1995) и «Шесть дней, семь ночей» (Six Days Seven Nights, 1998).

Ранее на 80-м году жизни скончался создатель визуальных спецэффектов Дуглас Трамбалл. Он был автором визуализаций к таким картинам, как «2001: Космическая одиссея», «Близкие контакты третьей степени», «Бегущий по лезвию», «Звездный путь» и «Древо жизни». За свои работы он трижды был номинирован на «Оскар».

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Марина Совина
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