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Умер создатель спецэффектов для фильма «2001: Космическая одиссея»

Умер автор спецэффектов для «Космической одиссеи: 2001» и «Бегущего по лезвию» Трамбалл
Дуглас Трамбалл

Дуглас Трамбалл. Фото: Albert Gea / Reuters

Умер создатель визуальных спецэффектов Дуглас Трамбалл. Об этом в Facebook сообщила его дочь Эми.

Он скончался на 80-м году жизни после двухлетней борьбы с раком, опухолью головного мозга и инсультом.

Трамбалл был автором визуализаций к таким картинам, как «2001: Космическая одиссея», «Близкие контакты третьей степени», «Бегущий по лезвию», «Звездный путь» и «Древо жизни». За свои работы он трижды был номинирован на «Оскар».

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Дуглас Трамбалл — сын Дональда Трамбалла, создавшего визуальные эффекты для фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года.

30 января сообщалось о смерти народного артиста России, советского и российского сценариста, режиссера и киноактера Виктора Мережко. Он скончался в Санкт-Петербурге 30 января на 85-м году жизни. Дочь кинодеятеля Мария уточнила, что причиной смерти стали осложнения после коронавируса. По ее словам, режиссер заболел в декабре и плохо переносил заболевание. На КТ 10 января выяснилось, что одно легкое Мережко поражено на 90 процентов, а второе — на 95 процентов. После этого его поместили в реанимацию.

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Марина Совина
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