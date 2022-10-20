В Дагестан съедутся модники со всей России

В конце года в Дагестане стартует модный проект «Красная дорожка»

В конце года в Дагестане стартует модный проект «Красная дорожка», куда съедутся дизайнеры из России и ближнего зарубежья. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщила член «Союза дизайнеров России» Минажат Гасанова, главная особенность мероприятия в этом году — интеграция народных и художественных промыслов в современные тренды, в том числе добавление патриотической тематики в новые коллекции. В будущем проект будут принимать и другие российские города, например, Саранск и Москва.

«Для наших дизайнеров необходима своя собственная российская "Красная дорожка", без пиар-механизма дизайнерам невозможно создать бренд, такие мероприятия помогают поднять престижность бренда и сделать его более узнаваемым», — рассказала Гасанова. Депутат Госдумы Елена Драпеко добавила, что наряды с фольклорными мотивами сейчас будут востребованы и в повседневности.

В октябре в Махачкале прошла выставка-ярмарка мастеров народных промыслов «Кубачинское серебро». В экспозиции представили авторские художественные изделия из серебра более 60 кубачинских мастеров, а также других ювелиров республики. Кроме того, для гостей были организованы мастер-классы по изготовлению изделий из серебра, орнаментальному оформлению традиционных кубачинских платков «Каз», а также вязанию традиционных носков — джурабов.