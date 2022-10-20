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16:36, 20 октября 2022Мир

Назван главный фаворит на пост нового премьера Британии

Британские букмекеры считают экс-главу минфина Британии Сунака фаворитом на пост премьера

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Британские букмекеры заявили, что бывший глава Минфина Британии и главный конкурент Лиз Трасс на прошлых выборах Риши Сунак является фаворитом на пост нового премьера-министра страны. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным крупнейшей в мире букмекерской платформы Betfair, лидер в гонке за пост премьера — Риши Сунак, после него следует глава палаты общин Пенни Мордант. В списке лидеров также находятся глава минобороны Британии Бен Уоллес и экс-глава британского правительства Борис Джонсон.

Трасс подтвердила свою отставку 20 октября. Она признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия. Трасс находилась у власти 44 дня.

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Татьяна Антоненко
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