Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:56, 20 октября 2022Мир

Чехия освободила задержанного по обвинению Украины россиянина

Суд в Чехии снял все обвинения и освободил россиянина Франчетти из-под стражи
Александр Франчетти

Александр Франчетти. Кадр: Крым.Реалии / YouTube

Городской суд Праги снял все обвинения и освободил из-под стражи россиянина Александра Франчетти, который был задержан в Чехии по запросу Украины в сентябре 2021 года. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Ленка Шрамкова.

«Горсуд Праги рассмотрел в четверг дело гражданина России Александра Франчетти и снял с него все обвинения. Еще сегодня он должен выйти на свободу. При этом прокурор подал протест на решение суда. Протест будет рассматриваться в Верховном суде Праги», — говорится в сообщении.

В августе прокуратура Чехии обвинила Франчетти в создании в Севастополе ОПГ, которая приняла участие во включении Крыма в состав России. Сообщалось также, что мужчина вел разведдеятельность в пользу России в Крыму в 2014 году. Россиянин был задержан в пражском аэропорту в 2021 году по международному ордеру на арест, выданному Украиной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Путин провел встречу с Шойгу
Раскрыт механизм рискованного поведения
В Португалии напали на настоятеля православного собора
Арестович допустил полный отказ системы ЖКХ Украины из-за российских ударов
Известная актриса покинула «Танцы со звездами» из-за рассеянного склероза
Молодой россиянин зарезал собутыльника и вынес его тело к мусорным бакам
Молодо выглядящая женщина раскрыла секрет привлекательности в 42 года
Власти организовали проверку после учений со стрельбой в школе в Геленджике
Власти Курской области высказались об ограничениях после указа Путина
Три старые станции московского метро станут пересадочными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.