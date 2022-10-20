Чехия освободила задержанного по обвинению Украины россиянина

Суд в Чехии снял все обвинения и освободил россиянина Франчетти из-под стражи

Городской суд Праги снял все обвинения и освободил из-под стражи россиянина Александра Франчетти, который был задержан в Чехии по запросу Украины в сентябре 2021 года. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Ленка Шрамкова.

«Горсуд Праги рассмотрел в четверг дело гражданина России Александра Франчетти и снял с него все обвинения. Еще сегодня он должен выйти на свободу. При этом прокурор подал протест на решение суда. Протест будет рассматриваться в Верховном суде Праги», — говорится в сообщении.

В августе прокуратура Чехии обвинила Франчетти в создании в Севастополе ОПГ, которая приняла участие во включении Крыма в состав России. Сообщалось также, что мужчина вел разведдеятельность в пользу России в Крыму в 2014 году. Россиянин был задержан в пражском аэропорту в 2021 году по международному ордеру на арест, выданному Украиной.