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Прокуратура Чехии обвинила россиянина Франчетти в создании ОПГ

Прокуратура Чехии обвинила гражданина России Александра Франчетти в создании ОПГ в Крыму

Фото: Ondrej Deml / CTK / Globallookpress.com

Прокуратура Чехии обвинила гражданина России Александра Франчетти в создании в Севастополе ОПГ, которая приняла участие во включении Крыма в состав российских территорий. Об этом сообщили в эфире Чешского телевидения, передает ТАСС.

Сообщается, что мужчина вел разведдеятельность в пользу России в Крыму в 2014 году. Россиянин был задержан в пражском аэропорту в 2021 году, по международному ордеру на арест, выданному Украиной.

25 июня Верховный суд Чехии решил не выдавать Украине Александра Франчетти. «Верховный суд в Праге не видит возможности выдать гражданина РФ Александра Франчетти на Украину, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека [со стороны властей этой страны]», — заключил представитель суда.

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Николай Чигасов
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