Чехия не выдала Украине россиянина Франчетти

Верховный суд Чехии не выдал россиянина Франчетти на Украину

Верховный суд Чехии решил не выдавать Украине россиянина Александра Франчетти, задержанного в аэропорту Праги в сентябре 2021-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Городского суда Праги Адама Венинга.

«Верховный суд в Праге не видит возможности выдать гражданина РФ Александра Франчетти на Украину, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека [со стороны властей этой страны]», — заключил представитель суда.

В феврале Венинг заявлял, что чешская сторона допускает выдачу Франчетти Украине.

12 сентября чешская полиция задержала Франчетти в пражском аэропорту. Ордер на его арест выдало украинское правительство. Киев обвиняет россиянина в участии и организации отрядов «Крымской самообороны», которые в 2014 году способствовали включению Крыма в состав России.