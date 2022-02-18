Прага решила выдать российского гражданина Франчетти Украине

Чехия сочла возможным выдачу задержанного в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря городского суда чешской столицы Адама Венига.

«Горсуд Праги на своем заседании в пятницу рассмотрел дело задержанного 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины гражданина РФ Александра Франчетти. Суд вынес решение о том, что Франчетти может быть выдан на Украину», — заявили в пресс-службе.

Адвокат российского гражданина Денис Кашицын рассказал, что сторона защиты намерена подать апелляцию. Дело должно быть передано на рассмотрение в Верховный суд Чехии. Окончательное решение по делу будет принимать глава Минюста республики Павел Блажек.

12 сентября чешская полиция задержала Франчетти в пражском аэропорту. Ордер на его арест выдало украинское правительство. Киев обвиняет россиянина в участии и организации отрядов «Крымской самообороны», которые в 2014 году способствовали включению Крыма в состав России. 14 сентября россиянин был арестован, решается вопрос о его экстрадиции на Украину.