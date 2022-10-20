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02:28, 20 октября 2022Мир

В США назвали причину поддержки россиянами Путина

Экс-постпред США при НАТО Хантер: россияне поддерживают Путина из-за нападок Запада

Фото: Yuri Kadobnov / Reuters

Россияне поддерживают президента страны Владимира Путина из-за нападок со стороны Запада, считает бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер. Своим мнением он поделился в статье для Washington Post.

«Чтобы понять, почему большая часть российского общества поддерживает Путина, необходимо увидеть, как США и НАТО относились к месту России в Европе на протяжении более 20 лет», — отметил он.

Хантер назвал стремление западных стран «наказать» Россию после распада Советского Союза причиной «национального недовольства».

Экс-постпред напомнил, что Соединенные Штаты множество раз действовали против России, в частности, вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и развернули системы ПРО в Центральной Европе. В материале Хантер призвал проявить «должное уважение к русскому народу» и предоставить России «достойное место в мире».

Ранее пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен за слова о том, что президент России Владимир Путин якобы шантажирует Европу поставками газа, что привело к высокой инфляции и росту цен на энергоресурсы. Подписчики сочли ее слова возмутительными и обвинили ее во лжи. «Мы не должны платить по вашим счетам из наших сбережений, у вас неверная политика, Европа правит, но не может управлять», — заявил один из читателей.

Марина Совина
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