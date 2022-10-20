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02:21, 20 октября 2022Интернет и СМИ

Главу Еврокомиссии раскритиковали за слова о Путине

Пользователи Twitter раскритиковали фон дер Ляйен за слова о шантаже Путина и росте цен
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен за слова о том, что президент России Владимир Путин якобы шантажирует Европу поставками газа, что привело к высокой инфляции и росту цен на энергоресурсы.

Подписчики сочли слова фон дер Ляйен возмутительными и обвинили ее во лжи. По их мнению, кризис вызвало нежелание Евросоюза (ЕС) сотрудничать с Россией и введенные санкции против Москвы.

«Мы не должны платить по вашим счетам из наших сбережений, у вас неверная политика, Европа правит, но не может управлять», — заявил Petrus Eggers. «Ситуация становится комичной... Пустые слова», — оценил заявление фон дер Ляйен пользователь с ником elAmerican.

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«Неизбранные коррупционеры не защищают интересы европейского народа. Она работает над тем, чтобы подтолкнуть людей к бедности, чтобы люди больше зависели от коррумпированного и контролируемого мира, которым правят тиранические идеологии и корпорации», — написал JohnyS, добавив, что европейские политики «сами создали этот кризис, чтобы подтолкнуть европейцев к нищете и зависимости». «Уйдите в отставку вместе с Боррелем!», — потребовал Peter Pan.

«Эта женщина — сумасшедшая. ЕС ввел санкции против себя, а затем НАТО взорвал немецкий газопровод "Северный поток".
ЕС экономически развалится», — считает TheShells. «Хватит тратить наши деньги!», — призвал René.

Ранее пользователи Twitter раскритиковали заявление Урсулы фон дер Ляйен, подчеркнувшей, что поражения России будет недостаточно, чтобы восстановить порядок в мире. Она также отметила, что странам Европы необходимо активнее включаться в происходящее на международной арене.

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Марина Совина
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