Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:48, 12 октября 2022Мир

В сети раскритиковали заявление главы Еврокомиссии о России

Пользователей Twitter возмутило заявление главы ЕК фон дер Ляйен о России и миропорядке
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Западные пользователи Twitter раскритиковали заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, подчеркнувшей, что поражения России будет недостаточно, чтобы восстановить порядок в мире. В своей публикации в соцсети она также отметила, что странам Европы необходимо активнее включаться в происходящее на международной арене.

«Дорогая мадам, за создание множества кризисов вас нужно отправить в тюрьму. Россия не является ответом на все вопросы», — пишет комментатор с никнеймом @ABNPoland. Его точку зрения поддержал пользователь @h_a_p_p_y81, назвавшей чиновника не решением, а проблемой.

«Пожалуйста, заканчивай с пустыми словами и уходи в отставку», — попросил @kloczek. Пользователь @venuechange указал, что все происходящее и было целью главы ЕК на протяжении всего времени, подчеркнув, что Европа заслуживает лучшего руководителя.

«Напомни мне еще раз, кто тебя выбрал?» — обратился к фон дер Ляйен комментатор @manlyvibemark.

29 сентября стало известно о предложении ЕК ввести потолок цен на газ из России. Отмечается, что такая идея возникла под давлением многих стран Евросоюза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
В США обеспокоились поездками американских знаменитостей на Украину
Внешность девушки-электрика в рабочей форме восхитила зрителей
Российский посол в США приехал в тюрьму к Виктору Буту
Глава Минфина США предложила установить предельную цену на российскую нефть
Более половины россиян выбрали видеоигры способом снятия стресса
В США указали на риск превращения Нью-Йорка в «пыль» из-за Крыма
Минфин США предупредил Европу о сложной зиме
Орбан сообщил о своих угрозах ЕК наложить вето на новые антироссийские санкции
Минобороны Украины заявило о фактическом вхождении страны в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.