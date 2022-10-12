В сети раскритиковали заявление главы Еврокомиссии о России

Пользователей Twitter возмутило заявление главы ЕК фон дер Ляйен о России и миропорядке

Западные пользователи Twitter раскритиковали заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, подчеркнувшей, что поражения России будет недостаточно, чтобы восстановить порядок в мире. В своей публикации в соцсети она также отметила, что странам Европы необходимо активнее включаться в происходящее на международной арене.

«Дорогая мадам, за создание множества кризисов вас нужно отправить в тюрьму. Россия не является ответом на все вопросы», — пишет комментатор с никнеймом @ABNPoland. Его точку зрения поддержал пользователь @h_a_p_p_y81, назвавшей чиновника не решением, а проблемой.

«Пожалуйста, заканчивай с пустыми словами и уходи в отставку», — попросил @kloczek. Пользователь @venuechange указал, что все происходящее и было целью главы ЕК на протяжении всего времени, подчеркнув, что Европа заслуживает лучшего руководителя.

«Напомни мне еще раз, кто тебя выбрал?» — обратился к фон дер Ляйен комментатор @manlyvibemark.

29 сентября стало известно о предложении ЕК ввести потолок цен на газ из России. Отмечается, что такая идея возникла под давлением многих стран Евросоюза.