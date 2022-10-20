Глава Минфина Британии отказался баллотироваться на пост премьера

Министр финансов Британии Хант отказался баллотироваться на пост премьер-министра

Министр финансов Великобритании Джереми Хант отказался баллотироваться на пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс, сообщает Sky News.

В беседе с политическим обозревателем Хант исключил вероятность выдвижения своей кандидатуры на пост главы правительства.

Премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны подтвердила свою отставку 20 октября. Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

Трасс находилась у власти 44 дня. До этого антирекорд по количеству дней пребывания на посту премьера принадлежал Джорджу Каннингу — он оставался на посту 119 дней. Он вступил в должность 12 апреля 1827 года и умер 8 августа.