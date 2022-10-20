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07:00, 20 октября 2022Из жизни

Мужчина умер и ожил через час

SCMP: врачи запустили сердце мужчины через час после его остановки

Фото: Noel Celis / Reuters

Врачи в Гуанси-Чжуанском автономном районе запустили сердце умершего мужчины через час после того, как оно перестало биться. Об этом сообщает SCMP.

У 61-летнего мужчины диагностировали коронарную болезнь сердца. Спустя несколько месяцев жена китайца увидела, что он теряет сознание дома и вызвала скорую помощь. Прибыв на место, врачи обнаружили, что у мужчины произошла остановка сердца. По дороге в больницу они пытались вернуть китайца к жизни при помощи дефибриллятора.

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У мужчины возобновилось слабое сердцебиение, поэтому в больнице ожившего пациента сразу решили перевезти в более крупное медицинское учреждение. Там пациента поместили на искусственную вентиляцию легких. Его состояние оценивалось как критическое. Он находился в глубокой коме, с низким показателем кровяного давления и не мог дышать самостоятельно. Позже пациента перевели в реанимацию, где он провел еще две недели.

Сейчас китаец все еще находится в медицинском учреждении. Он уже может питаться и общаться с другими людьми.

Считается, что в случае сердечных приступов у врачей есть шесть минут, чтобы попытаться восстановить сердцебиение. «Обычно врачи пытаются применить сердечно-легочную реанимацию в течение получаса и останавливаются, если видят, что она не дает результата», — сказал врач. В данном случае семья пациента настояла на том, чтобы медики не прекращали попыток, и «они не сдались», рассказал местный врач.

Ранее сообщалось, что 61-летний житель Австралии вернулся к жизни спустя полтора часа после клинической смерти. По словам мужчины, у него не осталось никаких воспоминаний о нескольких днях, проведенных в реанимационном отделении.

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Алиса Дмитриева
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