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05:00, 14 октября 2022Из жизни

Мужчина вернулся к жизни после смерти и рассказал о своих воспоминаниях

Daily Star: житель Австралии вернулся к жизни после остановки сердца на полтора часа

Фото: EyeEm / Getty Images

61-летний житель Австралии Алистер Блейк вернулся к жизни спустя полтора часа после клинической смерти. Об этом сообщает Daily Star.

Жена Блейка поняла, что у мужа произошла остановка сердца, когда, проснувшись утром, обнаружила, что он не реагирует на ее голос и хрипит. Сотрудники скорой помощи, которую она вызвала, более часа пытались реанимировать мужчину. В итоге им удалось заново запустить его сердце. После этого он был доставлен в больницу.

По словам Блейка, у него не осталось никаких воспоминаний о нескольких днях, проведенных в реанимационном отделении. «Помню, как лег спать в субботу вечером. Следующее воспоминание — это как проснулся в четверг утром на медицинской каталке, которую везли из реанимации в отделение интенсивной терапии сердца», — рассказал он.

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Блейку понадобилась операция, которая восстановила кровоток в артериях сердца. Кроме того, в качестве меры предосторожности ему установили кардиостимулятор. Через 12 дней он выписался. «Я стал совершенно по-другому относиться к жизни. Я сократил количество рабочих часов и стараюсь больше общаться с семьей и друзьями», — говорит мужчина.

Ранее сообщалось, что патологоанатом морга в штате Западная Австралия обнаружил признаки жизни у мужчины, который якобы умер сутки тому назад. Сотрудник морга заметил на больничном халате погибшего следы свежей крови.

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Алиса Удовик
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