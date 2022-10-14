Мужчина вернулся к жизни после смерти и рассказал о своих воспоминаниях

Daily Star: житель Австралии вернулся к жизни после остановки сердца на полтора часа

61-летний житель Австралии Алистер Блейк вернулся к жизни спустя полтора часа после клинической смерти. Об этом сообщает Daily Star.

Жена Блейка поняла, что у мужа произошла остановка сердца, когда, проснувшись утром, обнаружила, что он не реагирует на ее голос и хрипит. Сотрудники скорой помощи, которую она вызвала, более часа пытались реанимировать мужчину. В итоге им удалось заново запустить его сердце. После этого он был доставлен в больницу.

По словам Блейка, у него не осталось никаких воспоминаний о нескольких днях, проведенных в реанимационном отделении. «Помню, как лег спать в субботу вечером. Следующее воспоминание — это как проснулся в четверг утром на медицинской каталке, которую везли из реанимации в отделение интенсивной терапии сердца», — рассказал он.

Блейку понадобилась операция, которая восстановила кровоток в артериях сердца. Кроме того, в качестве меры предосторожности ему установили кардиостимулятор. Через 12 дней он выписался. «Я стал совершенно по-другому относиться к жизни. Я сократил количество рабочих часов и стараюсь больше общаться с семьей и друзьями», — говорит мужчина.

Ранее сообщалось, что патологоанатом морга в штате Западная Австралия обнаружил признаки жизни у мужчины, который якобы умер сутки тому назад. Сотрудник морга заметил на больничном халате погибшего следы свежей крови.