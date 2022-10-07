Патологоанатомом обнаружил признаки жизни у доставленного в морг мужчины

7 News: у доставленного в морг мужчины спустя сутки были обнаружены признаки жизни

Патологоанатом морга в штате Западная Австралия обнаружил признаки жизни у мужчины, который якобы умер сутки тому назад. Об этом сообщает 7 News.

Смерть 55-летнего Кевина Рида, находившегося на паллиативном лечении в больнице недалеко от австралийского города Перт, констатировали 5 сентября, и в этот же день он был доставлен в морг. Отмечается, что свидетельство о его смерти выдано не было.

Спустя сутки сотрудник морга, который должен был засвидетельствовать смерть, обнаружил на больничном халате Рида следы свежей крови. Патологоанатом также заметил, что глаза покойного были открыты, а положение его тела отличалось от того, в котором он находился после признания мертвым.

Сотрудник морга зафиксировал 6 сентября датой смерти Рида и сообщил офису коронера штата о произошедшем. Он отметил, что сотрудники больницы попросили его изменить дату в свидетельстве о смерти, чтобы она соответствовала дню, когда покойный был доставлен в морг. Ведется расследование.

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