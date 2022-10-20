Пригожин рассказал о стоимости дома в Швейцарии

Продюсер Пригожин рассказал, что его дом в Швейцарии стоит как квартира в «Москва-Сити»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что его загородный дом в Швейцарии стоит как квартира в деловом квартале «Москва-Сити». Он поделился подробностями в разговоре с «Пятым каналом».

По словам продюсера, в начале 2000-х годов недвижимость за рубежом обошлась ему в сумму, на которую можно приобрести трехкомнатную квартиру в деловом квартале российской столицы. «Причина была простая — учились дети. Навещать их регулярно очень сложно. А объект недвижимости в Подмосковье купить было невозможно, потому что деньги неподъемные», — объяснил Пригожин.

Продюсер также рассказал, что любит одноэтажные дома и редко поднимается на второй этаж. Для комфортного проживания ему достаточно большой гостиной и просторной спальни.

В феврале 2021 года Пригожин рассказал, что тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг почти 70 тысяч рублей в месяц, из которых около 20 тысяч — это плата за электроэнергию. Он также отметил, что вместе с супругой, певицей Валерией живет в одной и той же московской квартире на протяжении 18 лет.