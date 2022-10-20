КГБ Белоруссии задержал украинского шпиона

Глава КГБ Белоруссии сообщил о задержании украинского шпиона и экс-подполковника СБУ

В Белоруссии задержан украинский шпион и двое завербованных им граждан страны. Об этом сообщил глава КГБ республики Иван Тертель, его комментарий опубликован в Telegram-канале агентства ATN News.

Руководитель ведомства пояснил, что задержанные белорусы «ступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства» — они отправляли данные военной разведке Украины.

Также был задержан бывший военнослужащий, подполковник, работавший на Службу безопасности Украины.

«Мы видим активизацию ведения агентурной разведки со стороны украинских иностранных спецслужб. Мы видим, что ситуация в регионе осложняется. И в этом вина не Республики Беларусь», — заявил Тертель. Он добавил, что ежедневно фиксируется усиление разведдеятельности с украинской территории, а также попытки нарушения воздушного пространства республики.

О растущем напряжении на границе Белоруссии и Украины сообщалось и ранее. Вооруженные силы Белоруссии взяли под охрану железную дорогу, мосты и переезды с целью недопущения провокаций. Военные оборудовали у объектов позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники.

10 октября Россия и Белоруссия сообщили о формировании совместной группировки войск на западных границах Союзного государства. Поводом для этого, по словам президента республики Александра Лукашенко, стало обострение обстановки в регионе и угроза нападения со стороны Украины.