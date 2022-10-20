Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:32, 20 октября 2022Бывший СССР

КГБ Белоруссии задержал украинского шпиона

Глава КГБ Белоруссии сообщил о задержании украинского шпиона и экс-подполковника СБУ

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Белоруссии задержан украинский шпион и двое завербованных им граждан страны. Об этом сообщил глава КГБ республики Иван Тертель, его комментарий опубликован в Telegram-канале агентства ATN News.

Руководитель ведомства пояснил, что задержанные белорусы «ступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства» — они отправляли данные военной разведке Украины.

Также был задержан бывший военнослужащий, подполковник, работавший на Службу безопасности Украины.

«Мы видим активизацию ведения агентурной разведки со стороны украинских иностранных спецслужб. Мы видим, что ситуация в регионе осложняется. И в этом вина не Республики Беларусь», — заявил Тертель. Он добавил, что ежедневно фиксируется усиление разведдеятельности с украинской территории, а также попытки нарушения воздушного пространства республики.

Материалы по теме:
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
«Мы поняли, что можем все изменить» Станислав Шушкевич — о том, как встреча в Беловежской Пуще закончилась распадом СССР
«Мы поняли, что можем все изменить»Станислав Шушкевич — о том, как встреча в Беловежской Пуще закончилась распадом СССР
8 декабря 2021
Белорусы голосуют за новую конституцию. Что изменится в жизни страны и ее граждан?
Белорусы голосуют за новую конституцию.Что изменится в жизни страны и ее граждан?
27 февраля 2022

О растущем напряжении на границе Белоруссии и Украины сообщалось и ранее. Вооруженные силы Белоруссии взяли под охрану железную дорогу, мосты и переезды с целью недопущения провокаций. Военные оборудовали у объектов позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники.

10 октября Россия и Белоруссия сообщили о формировании совместной группировки войск на западных границах Союзного государства. Поводом для этого, по словам президента республики Александра Лукашенко, стало обострение обстановки в регионе и угроза нападения со стороны Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские военные сорвали наступление ВСУ на Херсон
В Белоруссии рассказали о влиянии СВО на «антибелорусские центры»
Таяние ледников увеличило риск новых эпидемий
Мужчина потратил семь миллионов рублей на внешность Бритни Спирс
Канадский хоккеист покинул Россию после месяца выступлений в клубе КХЛ
Россиянам запретили доступ к крупной криптобирже
Зеленский отверг причастность Киева к теракту на Крымском мосту
Мобилизованного онколога из Братска вернули домой
Раскрыты зарплаты айтишников в 2022 году
В российском регионе годовалая девочка съела пластилин и умерла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.