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09:38, 20 октября 2022Ценности

Ким Кардашьян уличили в фотошопе на новом видео без макияжа

Телезвезда Ким Кардашьян показала лицо без макияжа в рекламе SKKN и вызвала споры в сети

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала естественную внешность в рекламном ролике собственного бренда косметики SKKN и вызвала споры в сети. На соответствующие кадры обратило внимание издание Daily Mail.

41-летняя знаменитость опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) новое видео, в котором она растирает между ладонями один из продуктов своей марки и затем похлопывающими движениями распределяет его по лицу. При этом на размещенных кадрах видно, что она решила отказаться от макияжа, а волосы распустила.

Читатели издания не оценили внешний вид Кардашьян, уличив ее в применении фотошопа. «Вероятно, визажистам понадобилось пять часов только для того, чтобы создать образ "без макияжа"», «Без макияжа? Это такой, которому нужно пять визажистов и 12 фотошопщиков?», «Якобы без макияжа. Тем не менее ее лицо полностью заполнено фильтрами», «Слова "Ким" и "натуральный" никогда не должны использоваться в одном предложении», «Одна пластика. Здесь нет ничего природного», — высказывались они в комментариях под материалом.

Ранее в октябре австралийские стримеры отредактировали лица Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Хлои Кардашьян, Кортни Кардашьян и их матери Крис Дженнер в специальных программах с помощью искусственного интеллекта. После этого они опубликовали в сети видеоколлажи, в которых видны все изменения, произошедшие с внешностью звезд.

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Мария Винар
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