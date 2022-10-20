В Калуге покажут работы Куинджи из собрания Русского Музея

В Калуге пройдет выставка 41 картины Куинджи из собрания Русского Музея

В Калужском музее изобразительных искусств пройдет выставка работ пейзажиста Архипа Куинджи из собрания Русского музея. Об этом сообщает «Ника TV».

На выставке будет представлено 41 произведение художника, главным образом это работы, созданные в период «затворничества», который начался в 1882 году и продлился до конца жизни художника, умершего в 1910 году.

В экспозиции будет представлена картина «Ночь на Днепре», которая является авторским повторением знаменитого полотна «Лунная ночь на Днепре» 1880-го года. Также гости выставки увидят такие полотна как «Березовая роща» (эскиз), «Ладожское озеро», «Солнечные пятна на инее», «Закат в лесу».

17 ноября состоится лекция сотрудника Государственного Русского музея о творчестве Архипа Куинджи.

Выставка продлится до 12 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в рамках марафона событий «Культурный район» открылась выставка картин эпохи Возрождения. Экспозиция будет представлена на улице Возрождения, на которой расположено 25 частных домов и в названии которой «заложена отсылка к великой культурной эпохе».