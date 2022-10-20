В Магнитогорске спасли пробравшуюся в детский сад куницу

Спасатели поймали и выпустили куницу, которая пробралась в детский сад в Магнитогорске

Сотрудники поисково-спасательной службы поймали куницу, которая ночью случайно пробралась в детский сад в Магнитогорске. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, работники учреждения обнаружили беспорядок в помещениях, а именно разбросанные вещи и следы зубов, после чего нашли и само животное, которое продолжало бегать под мебелью. Тогда сотрудники сада вызвали специалистов Экологического центра, которые определили, что в здание зашла именно куница, и обратились к спасателям.

«Погоня за зверьком была недолгой: пушистого незваного гостя выгнали из-под тумбочек, ловко накрыли контейнером и выпустили за городом», — рассказали представители областной поисково-спасательной службы. Отмечается, что с животное не получило никаких травм.

В сентябре в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — заявил автор ролика.