Ветеринар высказался о влиянии смены премьеров Британии на кота Ларри

Ветеринар Цыпленков заверил, что кот Ларри не переживает из-за смены премьеров Британии

Главный мышелов правительства Великобритании кот Ларри, живущий в резиденции на Даунинг-стрит, точно не переживает из-за смены премьер-министров. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

«Во-первых, они там, скорее всего, с ним почти не общаются, во-вторых, дело в том, что собака привязана к человеку, а кошка — к месту. Если будут просто приходить люди, кормить, поить — кот будет счастлив, поэтому он точно не переживает, я вас уверяю», — поделился специалист.

Кот Ларри, при котором сменился уже четвертый премьер-министр, после сообщения об отставке Лиз Трасс рассказал о просьбе занять ее место. Об этом говорится в Twitter-аккаунте главного мышелова британского правительства. С подобным предложением к коту якобы обратился король Соединенного Королевства Карл III из-за того, что «этот абсурд порядком затянулся».

В четверг, 20 октября, Лиз Трасс заявила об уходе с поста премьер-министра и главы консервативной партии Британии. Сообщая о принятом решении, она признала, что не справляется с обязанностями. Глава правительства упомянула, что будет продолжать выполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назван преемник на этой должности. По ее словам, выборы пройдут уже на следующей неделе.

Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Он был главным мышеловом уже при четырех премьерах: при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй, Борисе Джонсоне и Лиз Трасс.

