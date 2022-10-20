Лукашенко предложил белорусам «сжать зубы» для спокойной жизни

Президент Белоруссии Лукашенко предложил гражданам «сжать зубы», чтобы спокойно жить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гражданам для спокойной жизни «сжать зубы» и делать то, что он говорит. Его слова передает БЕЛТА.

«Хотите через беду пройти — пожалуйста. Знамя в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером, если не самим в душ сходить, (…) так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите, (…) тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю», — призвал Лукашенко.

Во время обсуждения избирательной кампании 2024 года глава республики подчеркнул, что не желает запугивания населения. По словам президента, он хочет, чтобы гражданам сообщили «почти на 100 процентов открыто» о том, что происходит. Как утверждает Лукашенко, народ должен самостоятельно сделать выводы и принять решение.

Ранее белорусский лидер захотел провести предстоящие выборы по новым правилам. Лукашенко отметил, что избирательная кампания 2024 года будет тяжелой из-за международной обстановки и информационных атак.