Путин подписал закон об общинах коренных малых народов

Путин подписал закон, регулирующий деятельность общин коренных малочисленных народов

Деятельность общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока отрегулирует новый закон. Текст документа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации 20 октября.

Закон предполагает введение обязательного учета членов общин малочисленных народов — в него входят сведения о месте жительства, членах семьи, дате вступления и дате выхода из общины, возможной приверженности традиционному образу жизни, а также участии в традиционной хозяйственной деятельности.

Вступить в общину малочисленных народов можно с 14 лет. При этом лица, не имеющие отношения к малочисленным народам, но проживающие на их территориях и разделяющие их традиционную хозяйственную деятельность, могут составлять не более трети от всех участников общины и не имеют права занимать пост председателя. Одновременное членство в нескольких общинах законом запрещено.

В документе также указано, что община малочисленных народов имеет право на возмещение убытков, причиненных их территориям в результате хозяйственной деятельности физических лиц и организаций с любыми формами собственности.

Ранее стало известно, что Совет представителей коренных малочисленных народов Севера утвердит алфавит саамского языка. Разногласия чиновников и представителей саамской общины по поводу потенциального алфавита длились больше четверти века.