В России утвердят алфавит коренного малочисленного народа Севера

Совет представителей коренных малочисленных народов Севера утвердит алфавит языка саамов

В правительстве Мурманской области объявили о начале утверждения алфавита саамского языка. Такое решение приняли члены совета представителей коренных малочисленных народов Севера, сообщают в пресс-службе областного Министерства внутренней политики.

Рекомендации по созданию алфавита составлялись на базе уже существующих проектов саамского языка с учетом теории и практики составления алфавитов для языков коренных народов. Помимо этого, специалисты учитывали последующее использование будущего алфавита в преподавании языка.

В саамской общине Мурманской области рассказали о многолетних разногласиях с чиновниками по поводу потенциального алфавита саамов, чей язык относится к финно-угорской подгруппе уральской языковой семьи и находится на грани исчезновения. Одной из главных проблем стали латинские символы j и h, которые запретили в письменности еще в 1980-е годы, хотя советские лингвисты активно использовали эти буквы. «Северпост.ру» сообщил, что конфликт мнений длится более четверти века, а чиновники не хотят прислушиваться к многолетним анализам и взгляду исследователей.

Согласно результатам переписи, в 2010 году в России проживало около двух тысяч саамов. При этом в Мурманской области поселилось 1599 человек. Большой ареал расселения и обособленность отдельных групп привели к тому, что у довольно малочисленного народа насчитывается десять живых диалектов — некоторые ученые считают их разными языками.