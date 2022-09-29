69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

В России утвердят алфавит коренного малочисленного народа Севера

Совет представителей коренных малочисленных народов Севера утвердит алфавит языка саамов

Фото: Правительство Мурманской области

В правительстве Мурманской области объявили о начале утверждения алфавита саамского языка. Такое решение приняли члены совета представителей коренных малочисленных народов Севера, сообщают в пресс-службе областного Министерства внутренней политики.

Рекомендации по созданию алфавита составлялись на базе уже существующих проектов саамского языка с учетом теории и практики составления алфавитов для языков коренных народов. Помимо этого, специалисты учитывали последующее использование будущего алфавита в преподавании языка.

В саамской общине Мурманской области рассказали о многолетних разногласиях с чиновниками по поводу потенциального алфавита саамов, чей язык относится к финно-угорской подгруппе уральской языковой семьи и находится на грани исчезновения. Одной из главных проблем стали латинские символы j и h, которые запретили в письменности еще в 1980-е годы, хотя советские лингвисты активно использовали эти буквы. «Северпост.ру» сообщил, что конфликт мнений длится более четверти века, а чиновники не хотят прислушиваться к многолетним анализам и взгляду исследователей.

Согласно результатам переписи, в 2010 году в России проживало около двух тысяч саамов. При этом в Мурманской области поселилось 1599 человек. Большой ареал расселения и обособленность отдельных групп привели к тому, что у довольно малочисленного народа насчитывается десять живых диалектов — некоторые ученые считают их разными языками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Германия заявила о подрыве «Северного потока» массивными взрывными устройствами
Названа причина смерти королевы Елизаветы II
Латвия собралась бороться с русскими фамилиями на улицах
Названа выделенная на поддержку жителей Донбасса сумма
В Херсонской области диверсанты взорвали опору ЛЭП
Обвиняемый в серии убийств российских детей мужчина пойдет под суд
Россия будет ждать усилий от ООН по снятию санкций с удобрений и зерна
В Северной Осетии разъяснили правила доступа к КПП «Верхний Ларс»
Спасение девочки от вцепившегося в нее пса попало на видео
Певца Ар Келли обязали выплатить жертве 300 тысяч долларов на лечение герпеса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.