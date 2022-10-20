В детсадах Германии введут вегетарианское меню из-за роста цен

Ntv: в детсадах и начальных школах Фрайбурга введут вегетарианское меню из-за роста цен

В детских садах и начальных школах немецкого Фрайбурга введут вегетарианское меню из-за роста цен. Об этом сообщает Ntv.

Отмечается, что местные власти намерены и впредь предлагать детям высококачественное питание, однако чтобы предотвратить дальнейший рост стоимости обедов, понадобилось внести коррективы. «Предлагая только один вариант меню, административная нагрузка и усилия, необходимые для подачи блюд, будут снижены, что позволит сократить расходы», — подчеркнули городские власти.

Директора школ и руководители детских садов были проинформированы о новой концепции на ранней стадии. Отмечается, что они выразили свою поддержку. При этом со стороны родительских советов данное предложение вызвало резкую критику.

Ранее представитель благотворительной организации города Карлстад Мари Бьерклунд заявила, что рост инфляции привел к тому, что многие шведы столкнулись с невозможностью прокормить детей. «Мы замечаем, что к нам обращается все больше людей, особенно тех, кому раньше вообще никогда не приходилось просить о помощи, но оказавшись в сложной ситуации, они теперь вынуждены это делать», — сообщила Бьерклунд.

