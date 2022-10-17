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06:29, 17 октября 2022Мир

В Швеции пожаловались на невозможность прокормить детей

TV4: многие шведы пожаловались на невозможность прокормить детей из-за роста инфляции

Фото: Igor Kritskiy / Globallookpress.com

Рост инфляции привел к тому, что многие шведы столкнулись с невозможностью прокормить детей. Об основных жалобах населения рассказала представитель благотворительной организации города Карлстад Мари Бьерклунд в эфире телеканала TV4.

«Мы замечаем, что к нам обращается все больше людей, особенно тех, кому раньше вообще никогда не приходилось просить о помощи, но оказавшись в сложной ситуации, они теперь вынуждены это делать», — сообщила Бьерклунд.

Она отметила, что шведам выплачивают низкие пособия на детей, поэтому они вынуждены просить о помощи, что для многих это очень «постыдно».

«Люди не могут позволить себе накормить детей по утрам, это крайне тяжело <…> Они говорят: "у нас нет денег, мы не знаем, куда идти, я никогда раньше не был в такой ситуации, я не знаю, как пережить этот месяц, как пережить следующий месяц, помогите мне, есть ли помощь для меня?"» — рассказала собеседница канала.

Ранее обозреватель Зоран Метер предрек катастрофические последствия европейской экономике на фоне небывалого энергетического кризиса. По его словам, предсказать окончание кризиса в странах Евросоюза (ЕС) пока невозможно, а самые сложные времена еще впереди. Метер отметил, что разум у европейских политиков иссяк. Лидеры ЕС продолжают убеждать, что найдут замену российскому топливу, но альтернатива энергоносителям из России потребует больших затрат, подчеркнул обозреватель.

Марина Совина
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