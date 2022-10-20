Украинский пленный рассказал о нарушениях спецназом Минских соглашений

Пленный Алтухов заявил, что украинский спецназ во время АТО нарушал Минские соглашения

Пленный замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск, подполковник Валентин Алтухов в беседе с РИА Новости рассказал, что во время так называемой «антитеррористической операции» (АТО) украинский спецназ нарушал режим тишины на линии соприкосновения, предусмотренный Минскими соглашениями, вызывая ответные удары по своим сослуживцам.

«Бывало, что они открывают огонь по вашей территории, а потом ответки нам приходят, то есть это как бы удивляло и раздражало при общем требовании соблюдать тишину, кто-то заходит нам неподконтрольный и нарушает», — заявил Алтухов.

Пленный подчеркнул, что это происходило несмотря на требование от военных соблюдения тишины и введенные выплаты за отсутствие нарушений.

Ранее пленный подполковник Валентин Алтухов рассказал, что командир 36-й бригады морской пехоты украинских войск полковник Владимир Баранюк отдавал приказ танкистам стрелять по жилым домам. По его словам, это происходило на заводе имени Ильича в конце марта — начале апреля.