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03:15, 20 октября 2022Бывший СССР

Пленный из ВСУ рассказал о приказах танкистам стрелять по жилым домам

Пленный Алтухов рассказал о приказах комбрига Баранюка танкистам стрелять по жилым домам

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пленный замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковник Валентин Алтухов рассказал, что командир 36-й бригады морской пехоты украинских войск полковник Владимир Баранюк отдавал приказ танкистам стрелять по жилым домам. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Алтухова, это происходило на заводе имени Ильича в конце марта — начале апреля. «Командир бригады по радиостанции кому-то из танкистов ставил задачу о том, чтобы, ну, разбить здание, как он сказал, справа налево или слева направо, как тебе удобнее», — заявил он. На уточняющий вопрос, идет ли речь о герое Украины полковнике Баранюке, пленный ответил утвердительно.

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Отмечается, что Баранюк оказался в плену вместе с начальником штаба полковником Дмитринм Кормянковым после попытки выйти с завода «Азовмаш», они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе.

Информацию об ударах по гражданским объектам подтвердил и находящийся в заключении сержант полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Михаил Швец, уточнив, что стреляли из 120-миллиметровых минометов.

Ранее пленный подполковник Валентин Алтухов рассказал, что боевики «Азова» убивали мирных жителей ради транспорта. Он также сообщил о случае, когда азовцы пытались покинуть Мариуполь, прикрываясь чужими детьми.

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Марина Совина
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