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09:32, 19 октября 2022Бывший СССР

Пленный подполковник ВСУ рассказал об убийствах мирных жителей ради транспорта

Пленный подполковник ВСУ заявил, что бойцы «Азова» убивали водителей ради транспорта

Фото: Philipp Schulze / Globallookpress.com

Пленный замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковник Валентин Алтухов рассказал, что боевики «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) убивали мирных жителей ради транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конец марта, у меня было двое военнослужащих: сержант Черный и его жена, она тоже военнослужащая. Под обстрел попали, и жена его погибла, и на руках у него осталось двое малолетних детей. Он просил моего разрешения отвезти детей в Запорожье. От него я такое услышал, что в одном случае азовцам автомобиль был нужен, и они потребовали освободить автомобиль. Хозяева возмущались, и они просто расстреляли их из-за автомобиля», — рассказал Алтухов.

Он также сообщил о случае, когда азовцы пытались покинуть Мариуполь, прикрываясь чужими детьми. По словам Алтухова, мужчина и женщина с двумя детьми пытались проехать через блокпост, но дети вели себя странно. «Тем, кто был на блокпосту, как-то удалось разговорить детей, и оказалось, что это не родители, а это люди, которые убили родителей этих детей и пытались таким образом — ну, под прикрытием детей — покинуть Мариуполь», — сказал он.

Ранее военнопленные бойцы ВСУ рассказали, что украинские военные время от времени принимали наркотики, благодаря которым им удавалось не спать несколько дней, а также не сразу реагировать на пулевые ранения.

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Алевтина Запольская
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