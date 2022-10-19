Пленный подполковник ВСУ рассказал об убийствах мирных жителей ради транспорта

Пленный подполковник ВСУ заявил, что бойцы «Азова» убивали водителей ради транспорта

Пленный замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковник Валентин Алтухов рассказал, что боевики «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) убивали мирных жителей ради транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конец марта, у меня было двое военнослужащих: сержант Черный и его жена, она тоже военнослужащая. Под обстрел попали, и жена его погибла, и на руках у него осталось двое малолетних детей. Он просил моего разрешения отвезти детей в Запорожье. От него я такое услышал, что в одном случае азовцам автомобиль был нужен, и они потребовали освободить автомобиль. Хозяева возмущались, и они просто расстреляли их из-за автомобиля», — рассказал Алтухов.

Он также сообщил о случае, когда азовцы пытались покинуть Мариуполь, прикрываясь чужими детьми. По словам Алтухова, мужчина и женщина с двумя детьми пытались проехать через блокпост, но дети вели себя странно. «Тем, кто был на блокпосту, как-то удалось разговорить детей, и оказалось, что это не родители, а это люди, которые убили родителей этих детей и пытались таким образом — ну, под прикрытием детей — покинуть Мариуполь», — сказал он.

Ранее военнопленные бойцы ВСУ рассказали, что украинские военные время от времени принимали наркотики, благодаря которым им удавалось не спать несколько дней, а также не сразу реагировать на пулевые ранения.