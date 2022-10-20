Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:50, 20 октября 2022Россия

В Подмосковье врача с бронью призвали за несколько часов до конца мобилизации

Mash: Подмосковного врача с бронью от мобилизации призвали за несколько часов до ее конца

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Врача из Подмосковья, который явился в военкомат, чтоб подтвердить свою бронь, призвали служить пехотинцем за несколько часов до конца частичной мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Анестезиолог-реаниматолог ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова Сергей Швырев без военного опыта вернулся из командировки в Донбасс, где занимался спасением местных жителей, 17 октября. За день до этого его жена нашла повестку, просунутую в дверную щель их квартиры. Мужчина ничего не подписывал и решил сообщить о повестке работодателю.

По словам супруги Швырева, начальник ответил ему, чтобы тот не переживал, потому что у него есть бронь и предложил подойти в понедельник, чтобы забрать соответствующее уведомление и принести его в военкомат.

Материалы по теме:
Тысячи россиян призваны по мобилизации. Что нужно взять с собой мобилизованному и где купить все необходимое?
Тысячи россиян призваны по мобилизации.Что нужно взять с собой мобилизованному и где купить все необходимое?
8 октября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022

«Когда он пришел уже 17-го числа в военкомат, они посмотрели на это уведомление, на все, что он им принес, и сказали: "Этим можно сходить в туалет по факту". И все, больше его не выпустили», — рассказала жена врача, объяснив, что Швыреву не дали возможности собрать вещи.

Женщина утверждает, что попрощаться с супругом вживую ей не удалось, теплые вещи она передала через калитку. После этого мужчину отправили в парк «Патриот» в Алабино, а на следующий день Швырев сообщил, что его переправили в Наро-Фоминск.

17 октября в Московской области объявили о досрочном завершении частичной мобилизации. После этого все повестки, которые были разосланы в процессе мобилизации по месту проживания или работы, прекратили свое действие.

29 сентября президент России Владимир Путин поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. Он подчеркнул, что в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно и призвал вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало кадры уничтожения дронами-камикадзе техники ВСУ
В США рассказали о способах борьбы с «иранскими» беспилотниками на Украине
Росгвардейцы обнаружили тайники с оружием и задержали пособника ВСУ
В российском городе возле многоэтажного дома нашли расчлененное тело женщины
В НАТО рассказали о процессе вступления Швеции и Финляндии в альянс
В Госдуме объяснили решение Кадырова отправить сыновей в зону спецоперации
Тело подростка нашли повешенным на обрывке каната в Подмосковье
В Подмосковье врача с бронью призвали за несколько часов до конца мобилизации
Лукашенко захотел провести выборы по новым правилам
Zara назвала цену для продажи своих магазинов в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.