В Подмосковье врача с бронью призвали за несколько часов до конца мобилизации

Mash: Подмосковного врача с бронью от мобилизации призвали за несколько часов до ее конца

Врача из Подмосковья, который явился в военкомат, чтоб подтвердить свою бронь, призвали служить пехотинцем за несколько часов до конца частичной мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Анестезиолог-реаниматолог ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова Сергей Швырев без военного опыта вернулся из командировки в Донбасс, где занимался спасением местных жителей, 17 октября. За день до этого его жена нашла повестку, просунутую в дверную щель их квартиры. Мужчина ничего не подписывал и решил сообщить о повестке работодателю.

По словам супруги Швырева, начальник ответил ему, чтобы тот не переживал, потому что у него есть бронь и предложил подойти в понедельник, чтобы забрать соответствующее уведомление и принести его в военкомат.

«Когда он пришел уже 17-го числа в военкомат, они посмотрели на это уведомление, на все, что он им принес, и сказали: "Этим можно сходить в туалет по факту". И все, больше его не выпустили», — рассказала жена врача, объяснив, что Швыреву не дали возможности собрать вещи.

Женщина утверждает, что попрощаться с супругом вживую ей не удалось, теплые вещи она передала через калитку. После этого мужчину отправили в парк «Патриот» в Алабино, а на следующий день Швырев сообщил, что его переправили в Наро-Фоминск.

17 октября в Московской области объявили о досрочном завершении частичной мобилизации. После этого все повестки, которые были разосланы в процессе мобилизации по месту проживания или работы, прекратили свое действие.

29 сентября президент России Владимир Путин поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. Он подчеркнул, что в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно и призвал вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан.