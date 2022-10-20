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13:03, 20 октября 2022Экономика

Назван срок запуска завода «Москвич»

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал срок запуска завода «Москвич»

Фото: Mos.ru / Wikimedia

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал срок запуска завода «Москвич» в столице. По его словам, планируется, что работать он может начать уже в декабре 2022 года, а в перспективе станет центром производства электромобилей. Слова градоначальника приводит ТАСС.

Мэр признал, что в этом году в отечественной автомобильной отрасли есть проблемы, но понадеялся, что «Москвич» получится запустить при помощи министерства промышленности. Собянин рассказал о желании превратить Москву в центр электромобилестроения и подчеркнул, что для этого «есть все компетенции».

С 1998 года московским заводом владела французская Renault. В марте 2022-го компания объявила об уходе с российского рынка, после чего предприятие стало собственностью московских властей. Летом Собянин анонсировал работу над созданием платформы по выпуску электромобилей «Москвич».

По его словам, на первом этапе завод будет заниматься крупноузловой сборкой автомобилей из дружественных стран, на втором — более глубокой локализацией того же производства. «Ну, и параллельно с этим процессом, прямо не дожидаясь каких-то первых итогов, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы (для) электромобиля под названием "Москвич"», — говорил мэр.

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Платон Щукин
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