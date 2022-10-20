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20:39, 20 октября 2022Мир

В Португалии напали на настоятеля православного собора

Неизвестные напали на настоятеля православного собора протоиерея Борского в Португалии

Фото: portugal.mid.ru

В Лиссабоне неизвестные напали на настоятеля православного собора протоиерея Сергия Борского, сообщается на сайте посольства России в Португалии.

«В последние месяцы на волне русофобии, захлестнувшей западные страны, отец Сергий получал различного рода угрозы своей жизни и здоровью. Возмущены данным актом насилия», — утверждается в заявлении дипмиссии.

Российская сторона призвала власти Португалии разобраться в случившемся и привлечь виновных к ответственности.

Подобные происшествия происходили и в других странах, например, в Канаде в середине сентября. Посольство России в Оттаве попросило местную полицию усилить охрану после того, как на здание напал злоумышленник. Как утверждал посол России в Канаде Олег Степанов, протоколы канадских служб безопасности не обеспечивают должную охрану российского посольства и генконсульств.

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Виктория Кондратьева
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